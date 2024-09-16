CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında CHP Susurluk İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Susurluk Belediye Başkanlığı’na geçti ve burada halka hitap etti. Konuşmasında, Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bu ittifakın bileşenlerinden biri de HÜDAPAR," dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mikroba niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın"

Kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayın, sahiplendirelim' diyen HÜDAPAR, domuz bağcıları avukat tutup savunan, sonra da partisine kaydeden HÜDAPAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız' diyordu. Seçim zamanı ağzını kapattılar.

Şimdi konuşuyor; biz Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyız diyorlar. Benim HÜDAPAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın!

Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDA PAR'a? Kimler kimlerle beraber! Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDAPAR, sol kolunda Devlet Bahçeli var.

"Geçim yoksa, seçim var"

Konuşmasında Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Hafta sonu Tayyip Bey ve AK Partililer ortada yok. Sokağa çıkamıyorlar, enflasyonu düşüremiyorlar, işsizliğe dur diyemiyorlar. Buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Yoksuzluğu bitiremeyenin, işsizliği engellemeyenin, doları düşüremeyenim, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Gideceksiniz. Geçim yoksa, seçim var" dedi. Bilal Erdoğan’ın Suriyeliler ve EYT’lilere ilişkin sözlerine de yanıt veren Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kimse yok ortaya Bilal Erdoğan çıkmış. Hafta sonu mesai yaptı. Bilal Erdoğan sahaya çıktıysa iki şey vardır. Bir, AK Parti'de işler iyi gitmiyordur. İki, sonuç beklediklerinden de kötü olacaktır, emin olun. Bu seçimde de gördük. Ne zaman sokağa çıktılarsa çaresizlikleri ortadadır. Ama bu sefer iyi ki ortaya çıkmış. Babasının diyemediklerini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş. Çok memnun oldum.

"Bilal Erdoğan'ın elinden mikrofonu eksik etmeyelim"

Bilal Erdoğan'ın mümkünse elinden mikrofonu eksik etmeyelim, kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. ‘Suriyelilerin Türkiye’de suç işlediklerini kabul etmiyorum. Suriyeliler suç oranında Türklere göre daha düşükler' diyor. 'Onlar, bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular’ diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor.

Bilal Bey, sen Suriyelileri burada tut. Biz, önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra Suriyelileri evlerine yollayacağız. Ucuz iş gücüymüş. Bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken ucuz işgücü diye Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır? Her gün bir suça bulaşan bunları suç işlemiyorlar diye sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır? Bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur, işte Recep Tayyip Erdoğan budur. İşte Bilal Erdoğan budur.

''Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş''

‘EYT, çok büyük hataydı. Muhalefet bize EYT'yi dayattı, çok yanlış yaptık. Yattığı yerden para almak yok’ diyor. Dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın, şurada işsiz güçsüz… İnsanlar perişan oluyordu. CHP'nin gayretleriyle birer maaş bağlandı. Bugün 12 bin 500 lira. Bu parayı çok görüp, 'yan gelip yatıyorlar' diyorlar.

Bilal efendi sen al o 12 bin 500 lirayı. Bırak çocuk okutmayı, kira ödemeyi. Bir başına bir sene karnını doyur da bir kere göreyim ben seni. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığı 12 bin 500 lirayı bile çok gören, bir eli yağda bir eli balda, devletin sırtından geçinen, yoksulluğun sırtından geçinen, en güzel yerleri bedavaya alan, Amerika’da bile bu milletin parasıyla yurtlar murtlar yaptıranların bu milletin yoksulluğunu anlamasını beklemeyiz.

"Seni hiçbir şey paklamaz ama babanın partisini seçim paklar"

Benim huyum değildir. Asla ve asla aile ile uğraşmam. Ama madem ki Bilal Bey… Sen ‘Babam partinin düşüşüne engel olamıyor, bu parti baş aşağıya gidiyor, engel olamıyor, ikinci parti olduk bu işi ben kurtarırım’ diyorsan, meydana çıkıyorsan cevabını alırsın.

Sakın Erdoğan'ın oğluyum bana laf etti deme. Siyaset yapıyorsan karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görene de bu milletin cebindeki üç kuruşu çok görüp yatığı yerden para alıyor diyenlere de verecek tek bir cevabımız var. Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş. Bundan sonra seni hiçbir şey paklamaz. Ama senin babanın partisini seçim paklar. Hodri meydan...

Bilal Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 'AKP İnsan Hakları Başkanlığı' tarafından Kocaeli'de düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'deki mültecilerin suç oranlarının vatandaşımızınkinden daha düşük olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Bunu doğru yönetirsen kazanırsın. Hakkaniyet duygusunu zedelemezsin. Ayrıca suç ile ilişkilendiriyorlar. Çok büyük bir sorumsuzluk ve ahlaksızlık. Kesinlikle Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az. Bir mülteci suç işlemeye nasıl cesaret etsin? Hemen deport edilir, ülkesine gönderilir. Bütün dünyada böyledir. Kayıtsız insanlar suç işlememeye, polisin radarına takılmamaya çalışır çünkü takılırsa geri gönderileceğini ama ısrarla 'Bir yerden bir şey bulalım da bir yerleri karıştıralım. Milleti birbirlerine kırdıralım, bunların gitmesini, dışarıdakilerin gelmemelerini sağlayalım' diye çalışan ahlaksız bir güruh var. Ülkeye zarar verme pahasını biçin bunu yapıyorlar. Siyaset için yapıyorlar, yüzde 1 oylarını 2 yapmak için yapıyorlar.