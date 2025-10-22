CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP kurultay seçimlerinin iptali için mahkemeye başvurmasına tepki gösterdi. Özel, “İktidarın maşası olarak partinin kurultaylarını iptal ettirmeye çalışıyor, mikropluk yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den Lütfü Savaş’a sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongresi seçimlerinin iptali için mahkemeye başvurmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Savaş’ın bu adımını sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu partiden aday yapılmış, önemli makamlara gelmiş, sonra kimse istememiş. Sırf hakkını teslim etmek için risk almışız, dünyayı karşımıza alıp aday göstermişiz. Sonra çıkmış, partiyi PKK ile iş tutmakla suçlayıp kendini partiden attırmış. Şimdi iktidarın maşası olarak sürekli partinin kurultaylarını iptal ettirmeye çalışıyor. Mikropluk yapıyor.”

Özel, Savaş’ın tutumunun artık “şaşırtıcı olmadığını” belirterek, “Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu? Onun işi o,” dedi.

“704 yıl hapisle yargılanan dışarıda, bizimkiler içeride”

Özgür Özel programda ayrıca, “Aziz İhsan Aktaş iddianamesi” ve HTS kayıtları üzerinden devam eden davalar hakkında da konuştu.

“704 yıl hapisle yargılanan dışarıda geziyor, bizim arkadaşlar onun beyanlarıyla cezaevinde. HTS kayıtları, Anayasa Mahkemesi kararına göre kişinin görüşmesine delil olamaz. Bu kararı uygularsanız Silivri’deki arkadaşlarımızdan ikisi hariç gerisi çıkar.”

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Hüda Kaya kararı üzerinden örnek vererek, bazı belediye başkanlarının “imza yetkisi olmadığı halde” sorumlu tutulduğunu da hatırlattı.

“CHP bölünmez, muhalefet bir araya gelecek”

Açıklamalarında muhalefetin geleceğine dair mesajlar da veren Özel, “CHP bölünmez, ana gövde yerinde durur” dedi.

“İsteyen istediği gibi karşımıza aday olabilir. Genel başkan böyle seçilir. CHP ana gövde, bölünmez. Türkiye’de muhalefetin bir arada olacağına inanıyorum. Muhalefetten sapanı seçmen dışlayacak.”

Özel ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Turhan Erhürman’ın zaferini kutlayarak, “Kıbrıs’a arka bahçe muamelesi yapanlar kaybetti. Kıbrıs halkı baskıya karşı kendi iradesini ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulundu.

“Cinsiyet değiştirme ameliyatına siyaset değil, tıp karar verir”

Programda gündeme gelen bir diğer başlık ise cinsiyet değişimi tartışmaları oldu.

Özgür Özel, bu konuda AK Parti’yi eleştirerek, “Tıp başka bir şey söylüyorken AKP başka bir şey diyor. Kişinin kendi bedeniyle ilgili kararına siyaset karışamaz.” dedi.