İzmir Dikili'de Coşkulu Festival Başladı: CHP Liderinden İktidar MesajıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Dikili ilçesinde bu yıl 38. kez düzenlenen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin açılışına katıldı. İzmir’deki belediye seçimlerinde elde ettikleri başarılara dikkat çeken Özel, iktidar vurgusu yaparak, “29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. Bu anahtarlar, Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır" dedi.

Cemil Tugay'dan Dikili'ye altyapı müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, festivalde Dikilililere yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Tugay, “Kasım ayından itibaren Dikili'de beklenen altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Sizlere söz veriyorum, artık Dikili'de denize hiçbir kirli su akmayacak” diyerek büyük alkış aldı.

Festivalde demokrasi ve özgürlük temaları öne çıktı

Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen festivalin açılışında, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz ev sahipliği yaptı. Açılışa CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Özel, konuşmasında çocukluğundan beri festivali takip ettiğini ve bu etkinliğin özgür düşünce ve demokrasi adına önemini vurguladı.

CHP'nin gelecek seçim hazırlığı

Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir’de elde edilen başarıyı hatırlatan Özel, CHP’li belediyelerin vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak iktidarın yolunu açacağını belirtti. Özel, "Belediyecilikte en temel hizmetleri sunmanın yanı sıra, ekonomik kriz döneminde sosyal politikalarla halkımıza destek olacağız" diye konuştu.

“Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz”

Türkiye'de konserlerin, festivallerin iptal edildiğini, vatandaşların yaşam biçimine müdahale edildiğini söyleyen Özgür Özel, 40 yıldır düşünce özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün tartışıldığını söyledi. Geçen günlerde bir konserde saldırı girişiminde bulunulan, konserleri iptal edilen Suavi'ye destek açıklaması yapan Özel, “Suavi'nin 30 Ağustos akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor, iptali için baskı yapıyorlar. O gece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nı açacağız. Ardından İzmir İl Başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de, sanatçıyı ezenlere de, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum; kibriniz yetti, kimseye yukarıdan bakmayın, kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir” dedi

Kültür ve sanatın adresi: Dikili

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivalin sadece konserlerden ibaret olmadığını, kültür, sanat ve demokrasinin kalbinin attığı bir etkinlik olduğunu belirtti. “Dikili'yi kültür ve sanatın merkezi yapma hedefindeyiz" diyen Kırgöz, kentteki gelişim çalışmalarının süreceğini ifade etti. Festival, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a verilen hediyeler ve Melek Mosso’nun sahne almasıyla devam etti.