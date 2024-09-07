Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 20’nci Olağanüstü Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Kurultay’da CHP lideri Özgür Özel, “Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt, seçimsiz bir beş yıl diyen, milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar” diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.

CHP'nin 20’nci Olağanüstü Kurultayı ikinci gününde Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla başladı. Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, gelecek sene (2025) kasım ayının bu dönemin tam ortası olduğunu hatırlatarak “Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da sekiz ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt, seçimsiz bir be yıl diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar” dedi.

“Altı ay kala seçime yokuz”

Özel, “İnat eder 2,5 yıl daha olursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden ‘Ben kendime güveniyorum’ derse, biz Meclis’te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye hazırız” ifadelerini kullandı. Seçimlere kısa süre kala erken seçim teklifi yapılması hâlinde bunu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

“4,5 sene milleti yoksul bırak, işsiz bırak, altı ay kala ‘Hadi seçimleri yenileyelim.’ Biz orada yokuz. Net olarak söylüyoruz. Bu milletin beş yıl dayanacak gücü olmadığı gibi, bizim de iktidarı dört yıl daha bekleyecek sabrımız yok.”

“Erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 50'yi geçti”

Özel, Kurultay’da erken seçimle ilgili anket paylaştı. Ankete göre erken seçimi isteyenlerin oranının yüzde 50’yi geçtiğini söyleyen Özel, “Bizim geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa değildir. Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi gün yüzde 25'lerde olan beklenti, anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir. Şartlar adım adım bir sanığı getirecektir. Bu konunda CHP'nin iradesi tamdır. Tüm hazırlıkları da tam olmalıdır” diye konuştu.

“Erdoğan’ın adaylıkta erken seçim dışında seçeneği yok”

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim seçeneği dışında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“Bize kalırsa geçen dönemde Erdoğan, kendiliğinden aday olamazdı. Ama YSK'ya yapılan başvuruda adaylığını kabul etti. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim seçeneği dışında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. YSK açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul etti. YSK’nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa Anayasa’ya göre son bir kez aday olabilir.”