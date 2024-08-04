CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda önemli bir açıklamada bulundu. Tarih boyunca eşitsizlikler ve ayrımcılıklara karşı mücadele eden kadınların kazanımlarını korumanın ve daha ileriye taşımak hedefinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özel, parti olarak bu konuda somut adımlar atacaklarını belirtti.

Özgür Özel, konuşmasında CHP’nin mevcut cinsiyet kotası olan yüzde 33’ü kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarma kararlılığını ortaya koyacaklarını açıkladı. Bu karar, kadınların siyasi temsili ve toplumsal eşitlik konusundaki kararlılığı pekiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kurultayda yapılan açıklama, partinin kadın temsili konusunda ne kadar ciddi olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi hedeflediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu değişiklik, CHP’nin kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak ve toplumsal eşitlik mücadelesini güçlendirmek amacıyla atacağı önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Tarih boyunca eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla mücadele eden kadınların kazanımlarını korumak, ileriye taşımak hepimizin ortak hedefidir.



Tüzük kurultayında, halen partimizde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarma kararlılığımızı ortaya koyacağız. pic.twitter.com/Xdu4vWQYLU — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 4, 2024