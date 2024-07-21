Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi'ni ziyaret ederek emeklilerin sorunlarını dinledi ve emeklilere yönelik projelerini anlattı. Özel, iktidara geldiklerinde emeklilerin maaşlarında ciddi artışlar yapacaklarını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere destek projelerinin altını çizdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi'nde emeklilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Özel'e Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Ziyaret sırasında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntıları üzerine konuşuldu ve emeklilere yönelik çeşitli destek projeleri hakkında bilgi verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı, Emekli Evi Projesi'ni tanıttı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, emekli evinin açılma fikrinin bir emeklinin "Çay, kahve parası yüzünden bir araya gelemiyoruz" sözleri üzerine ortaya çıktığını belirtti. Güney, "Beyoğlu'nun en büyük sıkıntılarından biri geçim sıkıntısıydı. Bu sebeple emeklilerimiz Kasımpaşa’da vakit geçirsin, 1 liraya çay içsin diye bu mekanı açtık" dedi. Bu dayanışma projesinin, kadınlar, çocuklar ve gençlerle de devam edeceğini ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin emeklilere yönelik projelerinin devam edeceğini belirtti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin emeklilere yönelik projelerinin devam edeceğini belirterek, "Uşak'ta uygun fiyatlarla çay, kahve sunan bir emekli kafe gördük ve çok memnun olduk. Bu örneği bütün Türkiye’ye yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilere sağladığı 10 bin lira yıllık pazar desteği gibi uygulamaların yaygınlaştırılacağını söyledi.

Türkiye genelinde geçerli olacak "Emekli Halk Kart Projesi"

Özel, CHP belediyelerinin "Emekli Halk Kart" isimli bir kartta birleşeceğini duyurdu. Bu kart, Türkiye genelinde geçerli olacak ve emeklilere ulaşım ve diğer hizmetler açısından fayda sağlayacak. Ayrıca, et ve süt desteği gibi yardımlar bu karta yüklenecek.

En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak

CHP iktidarında en düşük emekli maaşında ciddi bir artış yapılacağını vurgulayan Özel, "İktidara geldiğimizde birinci ay değil yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. En düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak" dedi. Özel, emeklilerin haklarını geri vermek için mücadele edeceklerini belirtti.

Emekliler, yılların emeği ve alın teriyle ülkemizi bugünlere getirdi. Ama şimdi tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyalar.



Bu ülkeyi düşmandan, yokluktan kurtardık. Emeklileri bu yoksullukla yüzüstü mü bırakacağız? 100 yıl sonra bir kez daha Atatürk'ün partisi… pic.twitter.com/GEXeBIojVg Mevsimlik tarım işçisi iki kardeş hayatını kaybetti July 21, 2024