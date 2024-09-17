CHP lideri Özgür Özel, “31 Mart'a kadar burada (Marmara Adası) bir mafya düzeni varmış. Ve o mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye'de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin içişleri bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, hâlen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan sizlersiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe örgütlerini ve belediyeleri ziyaret etmek için geldiği Balıkesir’deki programının ikinci gününe, Marmara Adası’nda başladı. Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, Türkiye’de insanların en iyi yaşam şartlarını hak ettiğini söyledi.

Ülkede hâlâ suç örgütlerinin cirit attığına dikkat çeken Özel, yönlerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesi olduğunu belirtti. Bunun için CHP’nin iktidarına ve 10 yıla ihtiyaç olduğunu söyleyen Özel, “Hiçbirimiz AK Parti'nin yarattığı enflasyona, AK Parti'nin yarattığı hayat pahalılığına, işsizliğe mahkûm değiliz. 31 Mart günü, nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak, bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi, şu anda burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi, yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Ve o gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak. Burada duyduklarımdan utandım. 31 Mart'a kadar burada bir mafya düzeni varmış. Ve o mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye'de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin içişleri bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, dönüp İçişleri komisyon başkanlığı yaptığı, hâlen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan sizlersiniz, size güveniyorum. Bizim iktidarımızda arabanın, geminin yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. Yani gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmektir. Bunun için iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, 10 yıla ihtiyaç var” dedi.

“10 yılın sonunda, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek”

Özel, Marmara Adası’ndaki ulaşım fiyatlarını örnek göstererek AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi. CHP iktidar olduğunda 10 yılın sonunda, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne gireceğini vadeden Özel, şöyle konuştu:

“AK Parti’li belediye başkanı gitti CHP'li geldi, 1000’den 500’e düştü. AK Parti’li Cumhurbaşkanı gidip, CHP'li gelsin 50 liraya düşer. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Şimdi inşallah o günler geldiğinde, hep anlatıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki; ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın, geçin’. Ve uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var, Tayyip Bey'in özendiği, gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar. Tayyip Bey, altı sıfır attı Allah için hakkını yemeyelim. Ama 6 sıfır atınca hayat kolaylaşmadı, geçim kolaylaşmadı, hesap kolaylaştı. Neden, 6 sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince, öyle altı gol atıp altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil, size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya, ‘1-0 olsun bizim olsun’. Bir tane sıfır atacağız, ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız. CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda, Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin, maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil, 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira.”

“Bulgaristan’a göre 70 kat fakirleştik”

AK Parti iktidarının hedefinin Şangay İşbirliği Örgütü olduğunu ancak burada liderler zengin, arabalar, uçaklar, saraylar lüks, millet fakir olduğunu anlatan Özel, “CHP iktidarıyla birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) gireceğini söyleyen Özel, “Avrupa Birliği'ne üye olacağız. O seviyeyi yakalayacağız. 55 bin dolar milli geliri yakalayacağız. Allah muhafaza Tayyip Bey ya da partisi kalırsa, hedefleri 4 bin 500 dolarlık Şangay İşbirliği Örgütü’nün fakir bir ülkesi olmak. Burada liderler zengin, arabalar, uçaklar, saraylar lüks, millet fakir. O tarafta (AB ülkeleri liderleri) tarifeli uçuyorlar, mütevazi dairelerde oturuyorlar, saray maray yaptırmıyorlar. Ama halk zengin. Yönetenlerin mütevazi, halkın zengin olduğu bir Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür. Bu söylediklerim herkese hayal gibi geliyor. Ama Alman’a hayal değil, Hollandalı bu güçle satın alıyor. İsveçli, İsviçreli, Fransız, İtalyan bu güçle alıyor. Bakın Edirne'den Bulgaristan'a giriş çıkış var. Eskiden 1 lira veriyorduk, 4 leva alıyorduk. Şimdi 1 leva veriyorlar, 18 lira alıyorlar. 70 kat oraya göre fakirleştik biz, 70 kat. Yetmiş kat. Şimdi iki küçük kâğıtla geliyorlar, taşıyamayacakları kadar sepetleri dolduruyorlar. Bulgaristan çok uzakta değil. O yüzden iyi yönetildiğimizde, adil yönetildiğimizde, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden buradan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız” ifadelerini kullandı.