Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda toplu açılış ve temel atma töreninde sert konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Tayyip Bey, bu gidişi kötü gördü ve bundan dolayı bir gerginlik çıkarmak istiyor. Ama bu kötü gidişatın acısını da Dilruba'dan ve teğmenlerden çıkarıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi açılış için İzmir'e geldi. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, CHP lideri Özel, Sıraç köyündeki açılışının ardından Bornova Çam Dibi Parkı'na CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İlçe Belediye Başkanları ve parti meclis üyeleriyle vatandaşların katıldığı toplu açılış ve tören atma töreninde buluştu.

Festival havasında geçen Toplu Açılış ve Temel Töreninde kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özel şunları söyledi:

"Her iki kişiden bieinin oyunu aldığımız bir yerdeyiz Ömer'e inanın güvenin dedik, sizi mahçup etmeyeceğiz dedik. Seçimden beş ay geçtikten sonra Bornova'da neler yapıldığını konuştuğumuz ve çok sayıda açılışlar yapıp bundan sonrasında da temel atacağımız günleri görüyoruz. Bundan sonra Bornova ve İzmir'de beş yıl boyunca çok güzel hizmetler göreceğz. Ömer başkanının belediye ve meclis grubunun tüm emekçilerini de yürekten kutluyorum. 18 temel açma ve açılış yapacağız. Kent lokantası, kent akademisi, motokurye meydanı, sağlıklı atıştırmalıklar üretim tesisi ve birçok yerinin temelini de atacağız."

Özel, sözlerine şunlerı ekledi:

"Birini attım geldim, ve Manisa'ya 15 dakikalık mesafede Sıraç'ta bir caminin temel atma törenindeydik. Biz bu ülkedeki herkesin ne inancına ne doğduğu yere ne de etnik kökenini ayırmadan Bornova ve İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz" diyerek etnik kökenlere ve mezhepleri ayırt etmeceğinin altını çizdi.

"Birinci parti CHP'dir"

Başkan Özel, "Bundan büyük gurur duyuyorum. Biz gücümüzü milletimizden güvenimizi de yaptığımız işten, o işi de güvenilir, o işin ehli belediye başkanlarımızdan alıyoruz. Pandemide, doğal afetlerde milletin yanında duruyoruz. İktidarın neden olduğu ekonomik krizde vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarda ve sosyal belediyecilik anlayışında onların yanındayız. Mahalleye bir araç çekip, partinin mahalle başkanını çağırıp evlere buğday, bulgur, makarna, un dağıtalım ve yoksulluğu yönetip oylarını alalım diye bakmıyoruz. İşimiz, kent market, kent lokantası, asfalt, bir tek çocuğun yatağa aç girmemsi, işimiz kreş, anaokulu, işimiz olmasa da eğer eksik kalsak da devlet cami ve okul yapmalıdır. Bu iktidarın işi ise bu ekonomik krizi çözmek, işsizliği gidermek, enflasyonu sıfıra indirmektir. Bunların işi hayat pahalılığını durdurmak. Bunlarla hiç uğraşmayanlar, bambaşka işlerle uğraşıyor. Haksız yere yatırılan Dilruba'yı de hedef gösterdiler. Ona ise bugün veya yarın seni salacaklar demiştim, o gece salındı ve yanımda durmasına karşın konuştular. Dilruba'nın sözlerinden kalbi kırılan olabilir. Üzerinden sekiz gün geçti teğmenlerin kılıç çekme işini de gündeme getirdiler. AK Parti baş aşağı gidiyor. İlk defa ikinci partisi oldu. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu" şeklinde konuştu.

"Kötü gidişatın acısını da Dilruba'dan ve teğmenlerden çıkarıyor"

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eleştirerek "Tayyip Bey, bu gidişi kötü gördü ve bundan dolayı bir gerginlik çıkarmak istiyor. Ama bu kötü gidişatın acısını da Dilruba'dan ve teğmenlerden çıkarıyor. Açtığı sefaleti gizlemek istiyor. Öyle ucuz, kolay ve bedava siyaset yaparak enflasyonu düşürmeden ve yoksulluğu bitirmeden Saray'da sefa sürme dönemi bitti. Şimdi vatandaşın derdini duymak ve derdini çözme dönemidir. Sen çözümün değil,sorunun adresisin. Enflasyon yüzde 60'tan 50'ye düşünce 'Ben enflasyonu düşürdüm' diyor. Enflasyon sıfır olursa o zaman işe yarar. Bu iktidar kesinlikle ekonomiyi iyi yönetemiyor. Bu ülkenin geleceğine yönelik doğru işler yapmamaktadır. Artık bu iktidarın süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bunun çaresi de CHP'dir" şeklinde konuştu.