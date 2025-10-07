Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine sert karşılık verirken, iktidet politikalarını da hedef aldı.

Özel: Demokrasi ve ekonomide kriz devam ediyor

Konuşmasına yeni yasama yılının hayırlı olması dileğiyle başlayan Özel, 70 gün aradan sonra yeniden Meclis’te olduklarını söyledi. Özel, “Ülkemizde demokrasi, adalet ve ekonomik kriz devam ediyor” diyerek muhalefetin süregelen mücadelesini vurguladı.

Muhalefetin mücadelesine işaret

Yaz boyunca 81 ilde çalıştıklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Özel, “Biz mücadeleyi büyütürken onlar kumpasları büyüttü” ifadelerini kullandı. Özel, iktidarı “millet iradesine saygısızlık” ile suçladı.

Bahçeli’ye sert tepki

Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik “hırsız, dolandırıcı” ithamlarına sert yanıt veren Özel, “Arkadaşlarıma ‘hırsız, dolandırıcı’ diyecek adamın alnını karışlarım” dedi. Özel, Bahçeli’nin iddialarını “külliyen yalan” olarak nitelendirerek, “Kim hangi şahitler CHP’liymiş, kamuoyuna açıklasın” çağrısında bulundu.

Özel, “Konuşmayan bir tek sensin MHP’li” diyerek Bahçeli’yi susturmakla suçladı ve Ankara’da vurulan MHP’liler üzerinden parti liderine tepki gösterdi.

“Hak etmediğimi duyarsam…”

Özel, konuşmasında “Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın” sözleriyle Bahçeli’ye güçlü bir karşılık verdi. CHP’nin iftiralara karşı mücadele edeceğini vurgulayan Özel, “Kimler hangi suç örgütleriyle ilişkili, bunları tek tek açıklayacağız” dedi.

Yargıya güven mesajı

Zekeriya Öz’ün “tuğla gibi iddianame” iddialarına değinen Özel, “Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargıya saygılıyız, ama adaletin yerini bulması için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve asgari ücret eleştirisi

Özel, iktidetin ekonomi politikalarını eleştirerek asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi:

“Asgari ücreti utanmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Biz ise asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca tutmaya niyetliyiz. Vatandaşın sırtından bu keneleri söküp atacağız.”