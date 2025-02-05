CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Özel, depremzedeleri ziyaret ettiği konteyner kentte yaptığı açıklamada, İmamoğlu’na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak talebinin siyasi bir karar olduğunu vurguladı.

Özel, “Bu ne korkuymuş arkadaş ya?” diyerek yargı sürecinin hızlandırılmasını eleştirdi ve “100 gündür iddianame bekleyen belediye başkanlarımız var ama Ekrem İmamoğlu için iddianame 5 gün içinde yazılıyor” ifadelerini kullandı.

“İmamoğlu’na Engel Olamayacaklar”

Özel, İmamoğlu’nun katıldığı panelde kullandığı ifadelerin hukuki değil, siyasi bir gerekçeyle yargı konusu yapıldığını belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu’na da Cumhuriyet Halk Partisi’ne de mani olamayacaklar” dedi.

Ön seçim sürecine de değinen Özel, “Akın Gürlek’in acele ettiği kadar bizim de acelemiz var. Erken seçim sandığını getirmek durumundayız” diyerek iktidar hedeflerini vurguladı.

“Depremzedeler Unutuldu”

Konuşmasında deprem bölgesindeki zor koşullara da değinen CHP Lideri, “Bu çocukları ‘Bir yıl içinde evinize kavuşturacağız’ diyerek oy isteyenler unuttu. Kantinde tost 25 lira, alamıyoruz diyorlar” sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Özel, CHP’nin tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Bu düzeni değiştireceğiz” mesajını verdi.