Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resmi törenlere katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini havaalanında karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu "vasat" ifadesiyle eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resmi törenlere katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, kendisini havaalanında karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu için "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" diye konuştu.

Feyzioğlu'na "Meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucu" sözleriyle tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ta en iyi şekilde karşılandık Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli mutlaka orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi ne de büyükelçilikten kimseyi havaalanında görmedik, herhangi bir yerde hatrımızı da sormadılar. Bu tabii meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Dünyanın öbür ucunda büyükelçilerimiz bizi kaşılarken bu büyükelçi Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, Washington'da İsrail'de görev yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi iki Dışişleri Bakanını karşılamadı. Bu büyükelçi CHP'nin dört genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bunu yapmayabilir mazeret bulur. Ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Bunu resmi bir yazıyla sayın Dışişleri Bakanı'na bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamaz."