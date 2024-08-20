Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, hükümetin eksikliklerine dikkat çekerek belediyelerin yangın söndürme konusunda daha aktif rol alabilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele edebilmek amacıyla büyükşehir belediyelerine yangın söndürme uçağı bulundurma yetkisi verilmesi gerektiğini belirtti. Özel, mevcut mevzuatın belediyelerin bu alanda etkin bir rol oynamasına izin vermediğini söyleyerek, "Orman Genel Müdürlüğü dışında yangın söndürme filosu olmayacak dediler. Açın önümüzü, verin yetkiyi, biz bu konuda filoyu kuralım" ifadelerini kullandı.

CHP’li Belediyeler filo kurabilir

Özgür Özel, büyükşehir belediyelerinin yangın söndürme uçakları almasına izin verilmediğini eleştirerek, bu yetkinin Orman Genel Müdürlüğü tekeline alınmasının doğru olmadığını savundu. "Bu yetkiyi hem Orman Genel Müdürlüğü tekeline alıp hem de yeterli filo kurmamayı anlamıyoruz" diyen Özel, CHP’li belediyelerin bu konuda yetki verilmesi halinde gerekli adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Rant tartışmaları ve eleştiriler

Özel, orman yangınlarının siyaset malzemesi yapılmasına karşı olduğunu belirterek, yangınlarla mücadelenin basit siyasi söylemlerle şekillendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. İzmir’deki orman yangınları örneğini vererek, hükümetin eksikliklerini dile getiren Özel, belediyelerin bu eksiklikleri kapatabilmesi için yetki verilmesi gerektiğini yineledi.

Toplantıda diğer konulara da değinen Özel, Filistin’e güçlü bir heyetle ziyarette bulunacaklarını açıkladı. Ayrıca, Can Atalay oturumunda yaşanan olaylar ve çiftçilerin yaşadığı krizlere de değinen Özel, hükümeti eleştirerek, Meclis'i bu konuları görüşmek üzere yeniden oturuma çağıracaklarını ifade etti.