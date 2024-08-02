Özgür Özel, Fenerbahçe'ye olan tutkusunu ve sigarayı bırakma hikayesini esprili bir şekilde paylaştı. 10 yıldır sigara içmediğini belirten Özel, bu durumun Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına bağlı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe tutkusu ve sigarayı bırakma hikayesi

Özgür Özel, 7 yaşından beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgularken, sigarayı bırakma hikayesini de esprili bir dille anlattı. "Sigarayı bırakırken kendi kendime dedim ki 'Özgür, bırak şu sigarayı. Çok özlersen Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir tane yakarsın.'" diyen Özel, 10 yıldır hem sigaradan hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan uzak kaldığını belirtti.

"10 Yıldır ne şampiyonluk ne de sigara"

Özgür Özel'in açıklamaları, hem Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti hem de sigarayı bırakma sürecinde olanlar için ilham verici oldu. Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen şampiyonluğunun, Özel'in sigaraya dönmeme kararında nasıl bir rol oynadığı dikkat çekti.