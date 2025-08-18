Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan personellere önemli bir mali iyileştirme yapıldı. AK Parti’ye katıldıktan sonra dikkat çeken adımlarıyla gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldığını duyurdu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Belediye, ASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerde görev yapan personelleri kapsayan düzenlemeyle, çalışanların en düşük aylık maaşı 40 bin TL oldu. Yapılan artışın, personellerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

“ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI”

Başkan Çerçioğlu, yapılan zamla ilgili yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki tüm emekçilerin haklarının korunmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik. Kaynaklarımızı öncelikle emek veren çalışma arkadaşlarımız için kullanıyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken personelimizin refahıdır” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR MEMNUN

Belediye çalışanları, alınan kararın motivasyonlarını artıracağını ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayacağını ifade ederek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.