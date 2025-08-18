Komisyon tatilde olsa da saha çalışmaları sürüyor

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Meclis’in tatil dönemine girmesiyle resmi çalışmalarına 1 Ekim 2025 tarihine kadar ara verdi. Ancak Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saha çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Komisyon üyeleri sahada halkla buluşuyor

Komisyon üyelerine gönderilen bilgilendirme yazısında, "Meclis tatilde olabilir ancak bizler sahada, vatandaşlarımızla iç içe çalışmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunan sorunları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek için her ortamda gayretimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Üyeler, seçim çevrelerinde ve bulundukları bölgelerde vatandaşlar, kurumlar, STK’lar ve yerel yönetimlerle doğrudan görüşmeler yapıyor. Bu sayede sahadaki güncel sorunlar ve iyi uygulama örnekleri Komisyon’a aktarılıyor.

Önemli konular saha verileriyle inceleniyor

Engelli aylıkları, bakım destekleri, randevu bulma zorlukları ve sosyal yardımların etkinliği gibi konular, saha çalışmalarıyla tespit edilip komisyon çalışmalarına yansıtılıyor. Dr. Kasapoğlu, üyelerin gözlemlerini ve önerilerini tatil boyunca doğrudan Komisyon’a iletebileceğini belirtti.

Erişilebilirlik ve iyi uygulamalar takip ediliyor

Resmi yazıda, kamu kurumları ve sosyal alanlarda erişilebilirlik şartlarının yerinde incelenmesinin, farkındalık artırıcı önerilerin geliştirilmesinin ve başarılı yerel uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Valilikler de saha çalışmalarının kolaylıkla yürütülmesi için bilgilendirildi.

Yeni yasama yılında Meclis gündemine taşınacak

Dr. Kasapoğlu, "Sahadaki özverili ve titiz çalışmalarınız, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha güçlü katılımı ve karşılaştıkları sorunlara gerçekçi çözümler üretilmesi açısından son derece değerlidir. Komisyonumuz, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürecek. Elde edilen bulgu ve öneriler yeni yasama yılında Meclis gündemine taşınacaktır" dedi.