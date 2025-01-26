2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Öznur Cüre Girdi, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından düzenlenen "Yılın En’leri" oylamasında "Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu" ödülüne layık görüldü. Bu prestijli ödül, Türk okçuluğunun uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Göktuğ Ergin de 2018 ve 2021 yıllarının ardından üçüncü kez "Yılın Antrenörü" seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Bu ödüller, Türk okçuluğunun küresel arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Teknik Kurul Başkanımız Yusuf Göktuğ Ergin’i ve milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi’yi gönülden tebrik ediyor, Türk sporuna kattıkları değer için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda sergilediği üstün performansla Türkiye’ye paralimpik oyunlar tarihindeki ikinci altın madalyayı kazandırarak büyük bir gurur yaşatmıştı. 16 yıllık altın madalya hasretini sona erdiren milli sporcu, başarısıyla Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Öznur Cüre Girdi ve Yusuf Göktuğ Ergin’in uluslararası arenadaki bu başarıları, Türk sporunun gelişimi için umut verirken, genç sporculara da ilham kaynağı oldu.

Kaynak: İHA