Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde müthiş bir performans sergileyerek İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 mağlup etti ve şampiyon oldu.

🥇ÖZNUR CÜRE GİRDİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU🥇



🇹🇷Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran'dan 🇮🇷Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek altın madalyayı ülkemize kazandırdı.🏹



👏SENİNLE GURUR DUYUYORUZ! pic.twitter.com/azxok0c5T2 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024

Bu zaferle Öznur, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl aradan sonra altın madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Öznur Cüre Girdi'nin bu zaferi, Türk spor tarihinde gururla anılacak bir başarı olarak kayıtlara geçti.

HEM AĞLADIN HEM AĞLATTIN.



BÜYÜK BİR GURUR! pic.twitter.com/uUnOBliITM — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024