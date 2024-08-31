Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde müthiş bir performans sergileyerek İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 mağlup etti ve şampiyon oldu.

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Bu zaferle Öznur, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl aradan sonra altın madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Öznur Cüre Girdi'nin bu zaferi, Türk spor tarihinde gururla anılacak bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Editör: Engin Keskin