İzmir'deki PAKO Hayvan Barınağı'nda muhabirimize konuşan Öznur Tugay, sokak hayvanları yasasının kademeli olarak uygulanması gerektiğini belirtti ve “Patili Perşembe” adlı kampanya ile sahipsiz hayvanlar için yeni yuvalar bulmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yasanın uygulama sürecinde eksiklikler

Öznur Tugay, sokak hayvanları yasasının uygulanma aşamalarında eksiklikler olduğunu belirterek, "Yasanın aşamalandırılması gerekiyordu. En önemli adım kısırlaştırma olmalıydı, ardından sahiplendirme süreci devreye girmeliydi” dedi. Tugay, bu süreçte hayvanların korunması ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Patim Çarşamba" projesi ile yeni yuvaya

Tugay, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve sahiplenme kampanyalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. “Yarın itibariyle bir ilke imza atarak ‘Patili Perşembe’ projesini başlatıyoruz. Bu projede sevimli dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmayı amaçlıyoruz. Seren hanımın da destek verdiği bu projeye herkesin katılımını bekliyoruz” dedi. Fuarın yer ve saat bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Cemil Tugay’ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İzmir’deki yangınlara destek

İzmir’de son dönemde yaşanan yangınlar hakkında da konuşan Tugay, “İzmir son günlerde acı bir süreçten geçiyor. Karşıyaka ve diğer bölgelerdeki yangınların acısını derinden hissettik. Eşim Cemil Tugay’ın pozisyonu itibariyle, yönetici sorumluluğumuzun ötesinde insanlara nasıl destek olacağımızı düşündük. Yangından ağır hasar gören aileleri ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu belirttik. Ayrıca, sadece insanların değil, can dostlarımızın da desteğe ihtiyacı vardı. Bu nedenle buraya geldim ve gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.