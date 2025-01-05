Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Turbat kentinde araçların geçişi sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Durumu ağır yaralılar var

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Belucistan eyaleti, son yıllarda terör saldırılarının hedefi haline gelirken, yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Halk, olası yeni saldırılara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.