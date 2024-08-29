Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Pamucak Sahili'nde gerçekleştirilen Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu etkinliği, genç sporcuların büyük ilgi gösterdiği bir organizasyon oldu. Turnuvaya dört farklı kategoride toplam 38 voleybol takımı katıldı. Efes Selçuk’tan ve çevre illerden gelen takımlar, heyecan dolu maçlarla rekabet etti.

Sporun ve denizin keyfi çıkarıldı

Turnuvaya katılan oyuncular, iki gün boyunca plajın ve denizin tadını çıkararak hem eğlendi hem de yarıştı. Genç sporcular, turnuvanın oldukça keyifli geçtiğini ve bu etkinliğin her yaz düzenlenmesini istediklerini belirtti. Hem eğlenceli anlar yaşadıklarını hem de diğer takımlarla tanışma fırsatı bulduklarını vurgulayan sporcular, etkinliğin önemine dikkat çekti.

Başarılı sporculara ödül

Turnuvada ödüller de sahiplerini buldu. Yıldız Erkekler Kategorisi'nde birinciliği Yıldızlar takımı, ikinciliği MTB takımı, üçüncülüğü ise Efes Bird Takımı elde etti. Genç Erkekler Kategorisi'nde birinci olan Efes Selçuk Spor Kulübü takımı, ikinci ve üçüncü sırayı da yine kendi sporcuları ile kazandı. Genç Kızlar Kategorisi'nde birincilik elde eden Ecrin Türk ve Ceylin Türk, Yıldız Kızlar Kategorisi'nde ise Hiranur Kaçmaz ve Nidanur Demirkafa birinci oldular.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı Antrenörleri Yeliz Değişmez ve Naci Aydın ile birlikte tüm sporcuları tebrik ederek dereceye girenlere madalyalarını takdim etti. Bu yılki turnuvanın genç sporcular için unutulmaz anılarla dolu geçtiği gözler önüne serildi.