T.C. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımlayarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Ertemur, bu özel günün Cumhuriyet’in geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gövde metni:

"30 Ağustos, Türk Milleti’nin Kurtuluş Mücadelesinin zirvesidir"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ertemur, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu günün önemine vurgu yaptı.

Başkan Ertemur, mesajında şunları belirtti: “19 Mayıs 1919 sabahı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması, milletimizin aydınlığa çıkışının ilk adımıydı. Zorlu Milli Mücadele yılları, vatanseverlik ve bağımsızlık umuduyla verilen mücadelenin destanıdır. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle kazanılan zafer, Türk milletinin özgürlüğünü tüm dünyaya haykırışıdır.”

"Cumhuriyet'in Bekçisi olma sözü"

Ertumur, 30 Ağustos'un, Türk milletinin tüm varlığını ortaya koyarak tarihe altın harflerle yazdığı bir Kurtuluş Savaşı destanı olduğunun altını çizdi. Bu zaferin, Türk milletinin özgürlüğüne olan tutkusunun simgesi olduğunu belirten Ertemur, Cumhuriyet’in ilelebet bekçisi olma sözünü yineleyerek, bu özel günün geleceğe ışık tutan bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Şehitler ve Gazilere Minnet"

Başkan Ertemur, mesajında, Kurtuluş Mücadelesi’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olduğuna da değindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bağımsızlık yolunda canlarını feda eden şehitler ve gazilere rahmet, minnet ve saygılarını sundu.

Başkan Ertemur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını kutlarken, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin devam edeceğine olan inancını vurguladı ve tüm halkın bayramını kutladı.