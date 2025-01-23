Pamukkale Belediyesi, Cankurtaran Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları başlattı. Yıllardır beklenen doğalgazın gelmesinin ardından bozulan yollar, şimdi Pamukkale Belediyesi tarafından yenileniyor. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, mahalleye değer katacak projelere imza attıklarını belirterek, tüm mahallelerde benzer çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Doğalgazın ardından yollar yenileniyor

Cankurtaran Mahallesi sakinleri, yıllarca bekledikleri doğalgaza kavuşmanın ardından yollardaki bozulmaların da çözülmesini bekliyordu. Pamukkale Belediyesi, bu ihtiyacı karşılamak adına asfaltlama ve kilit parke döşeme işlemlerine başladı. Mahalle halkı, yapılan çalışmalar nedeniyle büyük bir memnuniyet duyuyor.

Vatandaşlardan Başkan Ertemur’a teşekkür

Mahalle sakinleri, Pamukkale Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getiriyor. Ramazan Akdoğan, “Başkanımız Ali Rıza Ertemur’a teşekkür ederim, çok güzel hizmetler getirdi. Yollarımız bozulmuştu, şimdi asfaltlanıyor. Gerçekten çok faydalı bir hizmet” dedi. Elif Özcanlı ise “Doğalgazımız geldi, yollarımız yapılıyor, Pamukkale Belediye Başkanı’na çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarından Başkan’a teşekkür

Cankurtaran Mahalle Muhtarı Özgür Sarıkaya, mahalle halkının doğalgaz talebinin yıllardır karşılanmadığını hatırlatarak, “Mahallemizde doğalgaz geldi, yollarımız yapılıyor. Başkanımız Ali Rıza Ertemur’a teşekkür ederim, halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ertemur: “Pamukkale’ye hak ettiği değeri yaşatacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cankurtaran Mahallesi’nde başlatılan üstyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Başkan Ertemur, “Cankurtaran Mahallemizin öncelikli talebi doğalgazdı, şimdi de yollarımız yenileniyor. Mahallelerimizin sorunlarına odaklanarak, her alanda iyileştirmeler yapıyoruz. Pamukkale ilçemizin hak ettiği güzellikleri yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.