Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 7 yıldır kullanılmayan bisikletleri ihtiyaç sahibi gençlere hediye etti. Törende konuşan Ertemur, bu hamlenin halkın kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma amacını taşıdığını belirtti.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Pamukkale halkına verdiği sözleri tutan Başkan Ertemur, 90 adet bisikleti tamir ettirerek, Pamukkale ilçesindeki başarılı lise öğrencilerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Dağıtım töreni YSE ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ve diğer yetkililer katıldı.

“Halkın istekleri bizim için emir niteliğindedir”

Törende açılış konuşmasını yapan Başkan Ertemur, görev süresinin ilk 4 ayında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Çöp poşeti dağıtımı ve Halk Ekmek projelerinin yanı sıra, atıl durumdaki bisikletleri yeniden kullanıma kazandırdıklarını belirtti. Ayrıca, Pamukkale Akıllı Bisiklet Sistemi’nin de kısa süre içinde tamir edilip aktif hale getirildiğini söyledi. Ertemur, gençlere hitaben “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Cumhuriyet siz gençlerin olacak. Size olan güvenimiz tam” dedi.

"Ben değil, biz olacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuşmasında “Ben değil biz olacağız” anlayışını vurgulayarak, ülkenin kaynaklarının doğru kullanılması ve toplumsal huzurun sağlanması gerektiğini belirtti. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale’nin kaynaklarının halk için kullanılacağını ve belediyenin halkın hizmetkârı olacağını ifade etti. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise, Pamukkale’nin hak ettiği yere geleceği konusunda umutlu olduğunu ve başkanların hizmet yarışında başarılı olacağına inandığını söyledi.