Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle büyük zaferin 102. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, zaferin anlam ve önemine yakışır bir dizi etkinlik planlayarak, tüm Denizli halkını bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Zafer haftası coşkusu

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Zafer Bayramı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin ana temasının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. "Bu zafer senin, onun, bizim! Hepimizin bayramını coşkuyla kutlayacağız" diyen Ertemur, etkinliklerin Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasında gerçekleştirileceğini belirtti.

29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak olan konser etkinliklerinde, Denizli halkının yakından tanıdığı ve sevdiği gruplar sahne alacak. Bu özel gecede Mahperi ile Rotaband grupları, zafer coşkusunu müzikleriyle taçlandıracak.

Zafer sürüşü Pamukkale'yi saracak

Pamukkale’deki zafer coşkusu, 29 Ağustos günü saat 19.00’da başlayacak Zafer Sürüşü ile doruğa ulaşacak. Vosvos ve motor tutkunlarını bir araya getirecek olan bu sürüş, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı otoparkından başlayacak. Konvoy, Hüseyin Yılmaz Caddesi, Mevlana Caddesi, Doğan Demirci Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, İstiklal Caddesi, Fatih Mahallesi güzergâhında ilerleyerek, YSE Ana Hizmet Binası’nda son bulacak.

Başkan Ertemur, “Türk Milleti’nin tüm varlığını ortaya koyduğu, tarihe altın harflerle yazılmış bir Kurtuluş Savaşı destanının yıldönümünde düzenlediğimiz bu etkinliklerle zaferin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı bu ücretsiz etkinliklerimize bekliyoruz” diyerek, Denizli halkını bu özel günü birlikte kutlamaya davet etti.