Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. Pamukkale Halk Ekmek uygulaması, Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Ertemur, "Pamukkaleli vatandaşlarımıza ekmeği 6 TL’den sunuyoruz" dedi.

Ekmek satışı sabah erken saatlerde başlıyor

Pamukkale Belediyesi, Halk Ekmek büfelerini Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde, muhtarlık binalarının yanına yerleştirdi. Büfeler, sabah 07.00’den 11.30’a kadar hizmet verecek. Şu an iki mahallede hizmet vermeye başlayan bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer mahallelere de yayılması planlanıyor.

Halk Ekmek uygulaması genişleyecek

Başkan Ertemur, görev süresinin başından itibaren sözlerini yerine getirmeye odaklandıklarını belirtti. "İlk talep çöp poşetiydi ve bunu kısa sürede çözdük. Şimdi ise halk ekmeği hayata geçirdik. 10 TL yerine 6 TL’den ekmek sunuyoruz. Bu projede kar amacı gütmüyoruz. Halk Ekmek uygulamamız genişleyecek ve diğer mahallelere de yayılacak," dedi.

Bu yeni uygulama, Pamukkale’deki vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Pamukkale’deki bu hizmet, mahallelerdeki sosyal yardımlaşmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.