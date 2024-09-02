Pamukkale Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca 2 bin 500 öğrenciye aylık 700 TL’lik eğitim yardımı yapacak. Başvurular, 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlamış olup, 15 Eylül 2024'e kadar devam edecek. Yardımdan yararlanacak öğrenciler, Pamukkale ilçe sınırları içinde ikamet eden, devlet okullarında okuyan, sınıf tekrarı yapmamış ortaokul ve lise öğrencileri arasından seçilecek.

Başvuru süreci ve gereken belgeler

Öğrenciler, başvurularını Pamukkale Belediyesi'nin resmi web sitesi olan [www.pamukkale.bel.tr](http://www.pamukkale.bel.tr) adresinden yapabilirler. Online başvuru yapanların, gerekli belgeleri 16 Eylül 2024 tarihine kadar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Müdürlük, Atatürk Caddesi’nde hizmet vermektedir.

Başkan Ertemur "Eğitim yardımını artırdık"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, eğitim alanında verdikleri desteklerin önemini vurgulayarak, “Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet yolunda, eğitimin rolü büyük. İlk görev yılımızda, eğitim yardımı bütçesini artırarak 2 bin 500 öğrencimize destek olacağız. Bu, çocuklarımızın parlak geleceğine küçük bir katkı. Hep birlikte daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum,” dedi.