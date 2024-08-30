Pamukkale, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladı. Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Sürüşü ve konser etkinlikleri, tüm ilçeyi adeta bayram havasına bürüdü. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, “Bu zafer, bir ulusun yeniden dirilişidir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Pamukkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen Zafer Sürüşü ve konserler, ilçeyi bayram havasına soktu. Etkinlikler, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un ev sahipliğinde gerçekleşirken, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve birçok önemli isim de bu coşkuya ortak oldu.

Zafer sürüşü tüm Pamukkale’yi sardı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi’nin 102. yılı, Pamukkale’de büyük bir heyecanla kutlandı. Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Sürüşü, vosvos ve motor tutkunlarını bir araya getirdi. Seyir Tepesi Şehir Ormanı otoparkından başlayan sürüş, Pamukkale’nin çeşitli caddelerinden geçerek YSE Ana Hizmet Binası’na ulaştı. Yaklaşık 30 vosvos ve 200 motor severin katıldığı bu sürüş, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Coşku dolu konserler

Zafer Sürüşü’nün ardından düzenlenen konser etkinliklerinde, Pamukkale halkı unutulmaz anlar yaşadı. İlk olarak sahneye çıkan Grup Mahperi, en sevilen cover şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından sahne alan Grup Rotaband, zafer bayramı coşkusunu doruğa çıkardı. Her iki grup da sahne performansları ile büyük alkış toplarken, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’a, halkı bu etkinliklerle buluşturduğu için teşekkür ettiler.

Başkan Ertemur’dan anlamlı mesaj

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, etkinlik alanını dolduran kalabalığa seslenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaptı. Ertemur, “Bu zafer öyle sıradan bir zafer değil. Bir ulusun yeniden dirilişi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğumuz bir zafer günü. Bugün, yok olmak üzere olan bir ülkenin yeniden diriliş günüdür. Bu zaferin bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek bizim görevimizdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.

Duygu dolu konuşmalar

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un Cumhuriyet’in kadınlarına özgürlük ve bağımsızlık getirdiğini belirterek, bu bayramın önemine dikkat çekti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, “Bugün kendi dilimizle ve dinimizle özgürce yaşayabildiğimiz bir ülkemiz varsa, bunu atalarımıza borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnettarız” diye aktardı.

Vatandaşlardan teşekkür

Pamukkaleliler, Zafer Sürüşü ve konser etkinlikleriyle dolu dolu bir 30 Ağustos haftası geçirdi. Vatandaşlar, Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu etkinlikler bize bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşattı. Belediye binasının konumu ve düzenlemesi çok güzeldi. Atatürk posterleriyle donatılan konser alanı, bizlere Ata’mızın ruhunu hissettirdi” diye duygularını paylaştılar.