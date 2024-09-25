UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Yunan temsilcisi PAOK'u bu akşam konuk edecek. Maç öncesinde PAOK'un sosyal medyada yaptığı bir paylaşım tartışmalara neden oldu. PAOK, takımın İstanbul'a gelişini anlatan gönderisinde "Konstantinopolis'e giden yol!" ifadesini kullandı. Bu paylaşım, özellikle Türkiye'deki Galatasaray taraftarları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Bu akşam saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi, Yunan taraftarlar İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 40 otobüslük Yunan taraftar kafilesi, gümrük ve polis kontrollerinin ardından güvenlik eşliğinde İstanbul’a doğru yola çıktı. Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de sınırda alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti.