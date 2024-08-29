Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha'ya 8-4 yenildi.

Somaspor'dan üst lige bir transfer daha gerçekleşti Somaspor'dan üst lige bir transfer daha gerçekleşti

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakasında rakibine mağlup olan Nurcihan, bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.30'da repesaj maçına çıkacak.

Editör: Engin Keskin