Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha'ya 8-4 yenildi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakasında rakibine mağlup olan Nurcihan, bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.30'da repesaj maçına çıkacak.
🥋Milli para tekvandocumuz Nurcihan Ekinci, çeyrek final maçında 🇹🇭Taylandlı rakibine 8-4 mağlup oldu.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024
🚩Sporcumuz repesaj maçına bugün 18.31'de çıkacak. pic.twitter.com/me15itTPHY
Editör: Engin Keskin