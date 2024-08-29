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🥋Milli para tekvandocumuz Nurcihan Ekinci, çeyrek final maçında 🇹🇭Taylandlı rakibine 8-4 mağlup oldu. 🚩Sporcumuz repesaj maçına bugün 18.31'de çıkacak. pic.twitter.com/me15itTPHY

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakasında rakibine mağlup olan Nurcihan, bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.30'da repesaj maçına çıkacak.

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