Türkiye’yi ilk kez Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli sandalye tenisinde temsil eden Ahmet Kaplan, Quad kategorisinde yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Kaplan, güçlü rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdırdı ve ülkemizi gururlandırdı.

Kaplan’ın rakiplerine Karşı Gösterdiği Üstün Performans

Ahmet Kaplan, turnuvanın ilk turunda Amerikalı rakibi David Wagner’i set vermeden 6-1, 6-2’lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise 17 Grand Slam ve 3 Paralimpik Oyunları madalyası bulunan, turnuvanın 4 numaralı seri başı İngiliz raket Andy Lapthorne ile karşılaştı. 2 saat 7 dakika süren zorlu mücadelede Kaplan, Lapthorne’yi 6-4, 3-6, 6-3’lük setlerle mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Yarı finalde Kaplan’ın rakibi

Ahmet Kaplan, yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı raket Niels Vinnk ile karşılaşacak. Vinnk, kariyerinde 5 Grand Slam tekler şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda çiftlerde altın, teklerde bronz madalya sahibi olarak dikkat çekiyor. Kaplan’ın bu güçlü rakibe karşı göstereceği performans, büyük bir merakla bekleniyor.

Tarihe geçen ilk Türk sporcu

Ahmet Kaplan, Paralimpik Oyunları’nda Quad kategorisinde yarı finale çıkan ilk Türk raket olarak tarihe geçti. Bu büyük başarı, tekerlekli sandalye tenisinin Türkiye’deki gelişimi için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kaplan’ın başarısı, genç sporculara ilham verirken, Türkiye’nin tekerlekli sandalye tenisindeki potansiyelini de ortaya koyuyor.

Türkiye için gurur kaynağı

Ahmet Kaplan’ın gösterdiği üstün performans, Türk spor tarihinde bir ilki temsil ediyor. Kaplan’ın bu başarısı, sadece tekerlekli sandalye tenisinin değil, tüm Türkiye’nin gururu oldu. Yarı final mücadelesinde de aynı azim ve kararlılıkla korta çıkacak olan Kaplan, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.