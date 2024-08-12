Aralarında Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız, Nafia Kuş ve Taha Akgül gibi madalya kazanan isimlerin bulunduğu kafile, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı ve çiçeklerle onurlandırıldı.

Çocuklara örnek davranış

Kadınlar 50 kilogramda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, havalimanında yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Kadın Boks Takımı olarak tarihi bir başarı elde ettik ve kadın sporcular olarak oldukça başarılı bir olimpiyat geçirdik,” dedi. Çakıroğlu, olimpiyata katılan her sporcunun özel olduğunu vurguladı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, ekranların başında onları izleyen çocuklara örnek olmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan, olimpiyat sürecinin hem kendileri hem de ülke için büyük bir tecrübe olduğunu kaydeden Çakıroğlu, “Şu an hislerimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Her biri çok değerli ve kıymetli sporcular. Madalya kazanan ya da kazanamayan tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Umarım gelecekte daha başarılı yıllar geçirebiliriz,” şeklinde konuştu.

Federasyon başkanları ve milli sporcular, karşılaşma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.