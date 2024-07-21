Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin olimpiyatlarda 102 sporcu ile temsil edileceğini ve açılış töreninde Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz'un taşıyacağını açıkladı.

Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'a büyük onur

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz, Türkiye'ye okçuluk branşında tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Her iki sporcu da ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla Türk sporunu gururlandırdı.

Paris 2024'te 102 Türk sporcu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu ile katılacağını belirtti. Bakan Bak, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Olimpiyatlarda Türk bayrağını taşıyacak Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hazırlıkları ve umutlar

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Sporcular, hem fiziksel hem de mental olarak en iyi performanslarını sergilemek için çalışıyorlar. Bakan Bak, Türk sporcuların olimpiyatlarda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inandığını vurgulayarak, tüm sporculara güven ve destek mesajı verdi.

Sporcuların hedefleri

Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Her iki sporcu da uluslararası arenada elde ettikleri tecrübeleriyle, Paris'te de altın madalya kazanarak Türk sporuna yeni başarılar eklemeyi amaçlıyor.