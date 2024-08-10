10 Ağustos 2024 finallerinin programı
- 08:00: Maraton (Erkekler)
- 09:00: Golf (Kadınlar)
- 11:30: Halter (Erkekler) - 102 kg
- 12.35: Tırmanış (Kadınlar) - Bouldering ve Zorluk Derecesi
- 12:40: Kano (Kadınlar) - Sprint K1, 500 m
- 13:00: Voleybol (Erkekler)
- 13:10: Kano-kayak (Erkekler) - Sprint K1, 1000 m
- 13:40: Kano-kayak (Kadınlar) - Sprint C2, 500 m
- 14:00: Ritmik jimnastik (Kadınlar) - Grup yarışması
- 15:00: Hentbol (Kadınlar)
- 15:00: Dalış (Erkekler) - Yüksekten uçan 10m
- 15:00: Masa tenisi (Kadınlar) - Takım etkinliği
- 15:35: Su topu (Kadınlar)
- 16:00: Halter (Kadınlar) - 81 kg
- 17:00: Futbol (Kadınlar)
- 17:30: Modern Pentatlon (Erkekler) - Bireysel etkinlik
- 17:59: Pist Bisikleti (Erkekler) - Madison
- 19:00: Atletizm (Erkekler) - YüksekAtlama
- 19.05: Atletizm (Erkekler) - 800m
- 19:30: Artistik yüzme (Kadınlar) - Düet etkinliği
- 19.35: Atletizm (Kadınlar) - 100 metre engelli
- 19.50: Atletizm (Erkekler) - 5000m
- 7.55: Güreş (Erkekler) - 74 kg
- 20.15: Atletizm (Kadınlar) - 1500m
- 8:19: Taekwondo (Erkekler) - 80 kg
- 8.30: Halter (Erkekler) - 102 kg
- 8.30: Güreş (Erkekler) - 125 kg
- 20:34: Taekwondo (Kadınlar) - 67 kg
- 9:00: Atletizm (Erkekler) - 4x400 m bayrak yarışı
- 9:14: Atletizm (Kadınlar) - 4x400m bayrak yarışı
- 9.15: Güreş (Kadınlar) - 62 kg
- 9.19: Breaking - B-Boys
- 9.19: Tekvando (Erkekler) - 80kg
- 9.30: Basketbol (Erkekler)
- 9.30: Boks (Kadınlar) - 57 kg
- 9.37: Tekvando (Kadınlar) - 67 kg
- 10.30: Plaj voleybolu (Erkekler)
- 22:34: Boks (Kadınlar) - 75 kg
- 22:51: Boks (Erkekler) - 92 kg
Editör: Kardelen Başol