Engelli sporcuların en prestijli organizasyonu olan Paralimpik Oyunları'nın 17.'sinin açılış töreni, Paris'teki Concorde Meydanı'nda düzenlenecek. 2024 Yaz Olimpiyatları'nın ardından ilk kez stadyum dışında yapılacak olan bu açılış töreni, tarihi Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve 65 bin seyirci tarafından izlenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek olan oyunların açılışı, TSİ 21.00'de yapılacak. Roma 1960'dan bu yana her 4 yılda bir düzenlenen Paralimpik Oyunları, 1988'den beri Olimpiyatlar ile aynı şehirde ve stadyumda düzenleniyordu. Ancak bu yıl, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki tartışmalı açılışın ardından Paralimpik Oyunları'nın da stadyum dışında yapılacak olması dünya genelinde büyük ilgi uyandırıyor.