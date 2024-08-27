Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi gururla temsil edecek olan para yüzücü Sevilay Öztürk ve para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin, yarın gerçekleştirilecek törenle bayrağımızı taşıyacaklarını duyurdu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, yarın düzenlenecek ve sporcularımız Türk bayrağını dalgalandıracak.

P A R A L I M P I K O Y U N L A R I N D A T U R K B A Y R A G I N I S 360331 99648

Bakan Bak'ın paylaşımı şu şekilde: 

FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, Avrupa maçında görev alacak! FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, Avrupa maçında görev alacak!

"Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihimizin ilk madalyasını kazandırmıştı. Mahmut Bozteke ise, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalyanın sahibi olmuştu. Yeni heyecan ve umutlarla Paris’teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”

Kaynak: HABER MERKEZİ