Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi gururla temsil edecek olan para yüzücü Sevilay Öztürk ve para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin, yarın gerçekleştirilecek törenle bayrağımızı taşıyacaklarını duyurdu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, yarın düzenlenecek ve sporcularımız Türk bayrağını dalgalandıracak.

Bakan Bak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihimizin ilk madalyasını kazandırmıştı. Mahmut Bozteke ise, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalyanın sahibi olmuştu. Yeni heyecan ve umutlarla Paris’teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”