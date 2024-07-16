ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bakanlık olarak özel sporcularla ve aileleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Paris Paralimpik Oyunları'nda da çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Down sendromlu özel sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde Ankara'da kahvaltılı toplantıda basın ile buluştu.

Yenimahalle TZOB Otel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bakanlık olarak özel sporcularla ve aileleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "En son Antalya'da gerçekleştirilen 33 ülkeden 1000'e yakın katılımcının yer aldığı Trisome Oyunları'nın parçası olduk, Sayın Bakanımız da katıldı. Antalya'da Trisome Oyunları'nda sporcularımız 92 madalya aldı. Biz bunlara alıştık, inşallah artık Paris Paralimpik Oyunları'nda da çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Hepinize emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Engelliler ve aileleri için 2005 yılının bir dönüşüm ve reform yılı olduğunu anlatan Madak, "2005'ten sonra engelliler, hak temelli, arz odaklı bir hizmet anlayışıyla hizmet almaya başlamışlardır. Biz hep olimpiyatları, başarıları tabii ki sizlerin gayretleri çok kıymetli ama Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu alanda yapmış olduğu bu reform niteliğindeki politikalar, bugün bizlere ülkeler arası platformlarda bayrağımızı göndere çekerek, bizleri gururlandıracak bir noktaya gelmiştir, hamdolsun." şeklinde konuştu.

1992 Paralimpik oyunlarına ilk kez sadece bir sporcuyla Türkiye'nin katılabildiğini hatırlatan Madak, "Ama son Tokyo olimpiyatlarında 15 madalya kazanarak tarihi bir başarıyla ülkemize dönmeyi başardık. Tokyo'da özel sporcularımızın aldığı her madalya bizler için çok kıymetliydi. Paris'e de çok kısa bir zaman kaldı, özel sporcular federasyonumuzu da diğer federasyonlarımızı da yakinen takip ediyorum. Elimizden geldiğince onların yaşamlarına, yaptığı işlere dahil olup kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Paris'e atletizm dalında gidecek 10 sporcudan 6'sının bizim olması da büyük bir başarı var. Şimdiden o başarıyı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Madak, bazı illerde özel sporcular için pilot çalışmalar başlattıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda 260 özel gereksinimli kişiyi spora kazandırdıklarını belirterek, "Yapacak çok işimiz var, birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla ailelerimizle daha çok başarılara imza atacağız." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye genelinde 81 ilde özel sporcuların annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, akrabalarıyla büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, "Bir yerde başarı varsa orada öncelikle birlik ve beraberlik vardır. Bir özel çocuğa neler yapabiliriz diye, annelerimiz, babalarımız, okul müdürlerimiz, antrenörlerimiz, idarecilerimiz hepsinin birlikteliğinden dolayı bugün özel sporcuların tarihi bir başarısını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Özel sporcular Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na atletizmde 6 sporcuyla giderek tarihi bir başarı kazanmıştır. Ayrıca masa tenisinde dünya şampiyonu olarak bir tarihi başarıya daha imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaklaşık 25 yıldır özel sporcuların başarılı olmaları için çalıştığını kaydederek, "Yıllar önce özel sporcularla bu başarıyı kazanacağımıza belki kendimiz de inanmıyorduk. Bir gün özel sporcular paralimpik oyunlara bu kadar çok sporcuyla gidebilecek miydi. Bazen 2012'de bayrağı devraldığım federasyonda antrenörlerle konuşurken acaba bir sporcuyla paralimpik oyunlara gidebilecek miyiz, derdik." şeklinde konuştu.

Aydın, konuşmaların ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, Fatma Damla Keskin (Uzun atlama), Esra Bayrak (uzun atlama), Ebrar Keskin (gülle atma), Ebru Acer (masa tenisi), Aysel Önder (400 metre koşu) ve Muhammet Atıcı'yı (gülle atma) tanıtarak, nasıl kota aldıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından özel sporular ve aileleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile fotoğraf çektirdi.