Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para triatlon branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Uğurcan Özer, erkekler PTS5 sınıfında 6. oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen yarışta Uğurcan, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1 saat 1 dakika 17 saniyede tamamlayarak 10 sporcu arasında 6. sırada yer aldı.

🏊‍♂️🚲Para triatletimiz Uğurcan Özer, paralimpik oyunlarını 6. sırada bitirdi!



Emeklerin için teşekkürler Uğurcan!👏 pic.twitter.com/Btf6UfzSHt — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2024

Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer kazanırken, Brezilya'dan Ronan Cordeiro gümüş madalyayı, Almanya'dan Martin Schulz ise bronz madalyayı elde etti. Uğurcan Özer, zorlu yarışta gösterdiği performansla Türkiye'yi başarıyla temsil etti.