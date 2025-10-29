Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kamyonet alev aldı
Aydın’ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde, A.K.’ye ait park halindeki 09 P 0413 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonette ciddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.