Bütçeye göre uyarlama imkanı

PC toplamanın en büyük avantajlarından biri, bütçenize göre özelleştirebilme imkanıdır. İhtiyaçlarınıza göre parça seçerek, gereksiz harcamalardan kaçınabilirsiniz.

Yüksek performans seçenekleri

Hazır sistemler yerine, daha kaliteli bileşenleri tercih ederek, oyun veya profesyonel işler için maksimum performans elde edebilirsiniz. Üst düzey grafik kartları ve işlemciler, kendi seçiminizle mümkün.

Yükseltme kolaylığı

Toplanan bilgisayarlarda parçaları kolayca yükseltebilirsiniz. Yani birkaç yıl sonra yeni bir bilgisayar almak yerine, sadece gerekli parçayı değiştirerek güncel performansa ulaşabilirsiniz.

Garanti ve teknik destek zorlukları

Parçaları ayrı ayrı satın almak, her biri için farklı garantilere sahip olmanızı sağlar. Arıza durumunda teknik destek almak bazen zaman ve enerji gerektirebilir.

Uyum sorunu riski

Farklı bileşenleri bir araya getirirken uyumluluk sorunları yaşanabilir. Anakart, işlemci ve RAM gibi parçaların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.

Hazır sistemlere göre maliyet farkı

Kendi PC’nizi toplamak, bazen hazır sistemlere göre daha pahalı olabilir. Ancak doğru parçalarla bu maliyeti dengeleyebilir ve uzun vadede tasarruf sağlayabilirsiniz.