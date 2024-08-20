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Kampanyadan yararlanmak için biletlerinizi Pegasus 'un resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından satın alabilirsiniz.

Kayıt dönemi başladı, kira fiyatları tavan yaptı! Şehirlere göre kiralar

Kayıt dönemi başladı, kira fiyatları tavan yaptı! Şehirlere göre kiralar

Pegasus Hava Yolları, yaz tatili planlarınıza büyük bir fırsat sunuyor. KKTC 'ye yapılacak uçuşlar için başlatılan yeni kampanya, 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla biletler sunuyor.

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