Pegasus Hava Yolları, yaz tatili planlarınıza büyük bir fırsat sunuyor. KKTC'ye yapılacak uçuşlar için başlatılan yeni kampanya, 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla biletler sunuyor.

Toplam Koltuk: 10.000 adet
Kampanya Tarihleri: 20-21 Ağustos 2024
Seyahat Tarihleri: 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025
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Kampanyalı hatlar ve fiyatlar

5 Euro + Vergilerle

  - İzmir - Ercan - İzmir
  - Ercan - Kayseri
  - Antalya - Ercan - Antalya
  - Çukurova - Ercan - Çukurova
  - Ankara - Ercan - Ankara
  - İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen

9 Euro + Vergilerle

- Ercan - Diyarbakır
  - Ercan - Gaziantep

19 Euro + Vergilerle

  - Kayseri - Ercan
  - Diyarbakır - Ercan
  - Gaziantep - Ercan

Kayıt dönemi başladı, kira fiyatları tavan yaptı! Şehirlere göre kiralar Kayıt dönemi başladı, kira fiyatları tavan yaptı! Şehirlere göre kiralar

Kampanyadan yararlanmak için biletlerinizi Pegasus'un resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından satın alabilirsiniz.

Editör: Kardelen Başol