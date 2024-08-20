Pegasus Hava Yolları, yaz tatili planlarınıza büyük bir fırsat sunuyor. KKTC'ye yapılacak uçuşlar için başlatılan yeni kampanya, 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla biletler sunuyor.
Toplam Koltuk: 10.000 adet
Kampanya Tarihleri: 20-21 Ağustos 2024
Seyahat Tarihleri: 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025
Kampanyalı hatlar ve fiyatlar
5 Euro + Vergilerle
- İzmir - Ercan - İzmir
- Ercan - Kayseri
- Antalya - Ercan - Antalya
- Çukurova - Ercan - Çukurova
- Ankara - Ercan - Ankara
- İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen
9 Euro + Vergilerle
- Ercan - Diyarbakır
- Ercan - Gaziantep
19 Euro + Vergilerle
- Kayseri - Ercan
- Diyarbakır - Ercan
- Gaziantep - Ercan
Kampanyadan yararlanmak için biletlerinizi Pegasus'un resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından satın alabilirsiniz.