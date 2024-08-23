Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle tanınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. 61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği öne sürülmüştü.

Doktoruyla birlikte açıklama yaptı

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın, doktoru Serdar Demir ile birlikte kamera karşısına geçti. Açıkalın, sağlık durumuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyerek hayranlarını rahatlattı.

İddialara cevap verdi

Peker Açıkalın, hakkında çıkan asılsız haberlerin kendisini ve ailesini üzdüğünü belirterek, "Beyin kanaması geçirdiğim ve ciddi sağlık sorunları yaşadığım iddiaları tamamen asılsız. Sağlığım gayet iyi, tüm destek verenlere teşekkür ederim" dedi.

İşte Peker Açıkalın’ın son hali

Açıkalın’ın doktoruyla birlikte verdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncunun sağlıklı ve iyi durumda olduğunu görmekten dolayı büyük bir rahatlama yaşadı. Peker Açıkalın'ın son hali, tüm spekülasyonları sona erdirdi.