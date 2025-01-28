Sekiz yıllık evlilikleri ve ikiz kızlarıyla mutluluklarıyla tanınan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Çiftin sosyal medya paylaşımlarındaki azalma ve Pelin Akil’in radikal bir imaj değişikliğine gitmesi, iddiaları yeniden alevlendirdi.

"Nasıl kıydın?"

Pelin Akil, Instagram’da yaptığı paylaşımla uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Kendisiyle özdeşleşen uzun, kıvırcık saçlarını kısa kestiren oyuncu, takipçilerini ikiye böldü. Hayranlarının bir kısmı, "Nasıl kıydın o güzelim saçlara?" diyerek üzüntülerini dile getirirken, diğer bir kesim ise "Her stil sana yakışıyor" diyerek destek verdi.

Ünlü oyuncu ise bu yorumlara şu yanıtı verdi: "Arkadaşlar, kıydık işte ya… Ne var bunda? Geçti gitti yani, kökü bende! Saçımı sevdim, memnunum."

Ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Pelin Akil, evliliğiyle ilgili soruları yanıtladı. Akil, "Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor," diyerek boşanma iddialarını yalanladı. Ancak gazetecilerin "Bir sorun yok mu aranızda?" sorusunu yanıtsız bırakması, kafa karışıklığını artırdı.