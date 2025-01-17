Son dönemin popüler oyuncularından Pelin Karahan, yeni filmi "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı"nın galasında eşi Bedri Güntay ve iki oğlu ile objektiflere yansıdı. Galaya katılan Karahan, sektördeki tekelleşme iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki oyuncu, sektördeki iş dağılımında yaşanan haksızlıklar ve dar bir alanda dönen rekabet konusunda oldukça net bir görüş ortaya koydu. "Piyasada ne yazık ki bir tekelleşme var. Çok arkadaşım da aynı fikirde zaten. Ama bunu bir kişi ya da bir kurum üzerinden konuşamayız," diyen Karahan, sektördeki eşitsizlikten dert yandı.

"Aşılsın ki herkes ekmek yiyebilsin"

Karahan, tekelleşmenin aşılmasını en büyük dileği olarak belirterek, "Aşılsın ki herkes eşit bir şekilde ekmek yiyebilsin, iş alabilsin. Çok şükür ben şanslı taraftayım. Güzel işler yaptım. Ama birçoğu yeteneğini gösteremedi ve arka planda kaldı," ifadelerini kullandı.

"Ben de mağdur oldum"

Kariyerindeki 18. yılını tamamlayan Karahan, sektörde yaşadığı zorlukları da paylaşarak, "Ufak ufak mağdur oldum, yalan söyleyemem. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. 18 yıldır bu piyasadayım ve çalışmadığım birçok yapım firması var. Neden bir araya gelmedik?" dedi.