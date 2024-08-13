Yılda sadece birkaç kez görülebilen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gözlemlendi. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarının oluşturduğu bu etkileyici doğal gösteri, gökyüzünde adeta bir ışık şöleni sundu.

Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseid Meteor Yağmuru, her yıl ağustos ayında gerçekleşir ve ilk iki hafta en iyi gözlemler yapılabilir. Ancak yaklaşık bir ay süren bu gösteri, çeşitli tarihlerde gökyüzünde fark edilebilir. Meteor yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük parçaların atmosferimize girmesiyle oluşur ve bu parçalar yüksek hızda atmosfere çarptığında parlak ışık izleri bırakır.

Türkiye’nin dört bir yanında eşsiz görüntüler

Türkiye’nin farklı illerinden gelen görüntüler, Perseid Meteor Yağmuru’nun ne kadar etkileyici bir doğa olayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Karanlık alanlarda, geceyarısından sonra gökyüzünde birçok 'yıldız kayması' gözlemlendi. Bu manzaralar, astronomi meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gözlemler ve sosyal medya

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar ve videolar, Perseid Meteor Yağmuru'nun ne kadar etkileyici bir doğal olay olduğunu gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz manzaralar, bu doğa olayının büyüleyici güzelliğini gözler önüne serdi.