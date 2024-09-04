Kıbrıs’a özel bir organizasyon için giden Petek Dinçöz, konser öncesi ve sonrası tatil yapmayı da ihmal etmedi.

Hayranlarına yakalandı

Kıbrıs’ta, ünlü Nuh’un Gemisi’nde sahne alan Petek Dinçöz, konser sonrası dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla otelin havuz başında güneşlendi. Dinçöz’ün tatili sırasında, aynı otelde konaklayan bir hayranının objektifine yansıdığı anlar, sosyal medyada ilgiyle paylaşıldı.

Sanatçı, havuz başında dinlenirken kendisiyle tanışmak isteyen hayranlarıyla uzun sohbetler etti. Ayrıca, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak poz verdi. Dinçöz’ün bu samimi davranışları, hem tatil hem de konser programında hayranları tarafından beğenildi.

Petek Dinçöz, hem iş hem de tatil için Kıbrıs’ı tercih ederek yoğun programına keyifli bir mola vermiş oldu.