İSTANBUL (AA) - Team Peugeot TotalEnergies, "Le Mans 24 Saat Yarışı"na Hypercar sınıfında yer alan 2024 Peugeot 9X8 araçlarıyla katılacak.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Team PEUGEOT TotalEnergies, dünyanın en zorlu ve en ikonik yarış etkinliklerinden Le Mans 24 Saat Yarışına 1 yılı aşkın süredir hazırlık yapıyor.



Dünyanın en gelişmiş araç teknolojilerinin denendiği yarışın Elite Hypercar sınıfında Team Peugeot TotalEnergies'in de yer aldığı 23 prototip araç yarışacak.

Bu yıl 92'ncisi düzenlenecek yarışlar, 13 bin 626 metre uzunluğuyla FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasındaki en uzun pist olan Circuit de la Sarthe pistinde düzenlenecek.

Fransız takımı, 2024 Peugeot 9X8'i FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında yer alan iki adet zorlu pistte test ederek otomobilin güvenilirliğini ve dayanıklılığını kanıtlamayı hedefliyor.



Gelişmiş güç aktarma organlarının yanı sıra hem gövde tasarımı hem de aerodinamik özellikler açısından tamamen yenilenen 2024 Peugeot 9X8, 6 Saatlik Imola yarışında 9'uncu olurken SPA-Francorchamps'ta ilk 10'a girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Peugeot'un marka olarak 1992, 1993 ve 2009'da aldığı galibiyetlerle Le Mans yarışlarında güçlü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Jackson, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz yıl, 100'üncü yıl yarışı için Le Mans'a geri döndüğümüzde her şeyden önce Peugeot hayranları dikkatimizi çekti. Peugeot Fan Zone'daki atmosfer ve destek inanılmazdı. Team Peugeot TotalEnergies, 2024 9X8'i geliştirmek için durmaksızın çalıştı. Biz, performans göstermek ve öne çıkmak isteyen kararlı bir takımız. Açıkçası, amacımız elbette burada kazanmak ve Peugeot'un zafer serisine dördüncü bir zafer daha eklemek. 23 Hypercar'ın yer aldığı Hypercar Elite sınıfında, yeni üreticiler ve çok üst düzey standartlar nedeniyle kesinlikle zor bir mücadele olacak. İki 2024 Peugeot 9X8 Hypercar ve sürücü kokpitinde yer alan altı yetenekli pilotumuzla, kararlı ve çalışkan bir ekibe sahibiz. Peugeot'un yarışı podyumun en üst basamağında bitirmesi inanılmaz bir başarı olurdu."

- "Bu yıl her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahneye çıkıyoruz"

Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot, Le Mans'ın Peugeot marka karakterinin bir parçası olduğunu belirtti.

Finot, "Geçtiğimiz yıl Le Mans'da gördüğümüz coşku, taraftarların Peugeot ile ilgili güçlü duygularını görmemizi sağladı. Bu yıl, her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahneye çıkıyoruz. Takım, 15 Haziran'da başlangıç çizgisinde yer almak için bir yıldan uzun bir süredir yorulmadan çalışıyor. Bu yılki yarış, katılım yoğunluğu ve kalitesi açısından tarihi olacak. Peugeot olarak bunun bir parçası olmaktan dolayı inanılmaz gurur duyuyoruz. Le Mans 24 Saat Yarışı gerçekten benzersiz bir macera." açıklamasında bulundu.

Peugeot Sport Teknik Direktörü Olivier Jansonnie de 2024 Peugeot 9X8'in gövde, aerodinamik ve güç aktarma sistemleri açısından yüzde 90 yeni bir araç olduğunu aktardı.

Jansonnie, "Hypercar prototip aracımızın parçaları ve ekipmanları dahil olmak üzere tüm üretim süreci sadece 12 ay sürdü. Bu Team PEUGEOT TotalEnergies'deki herkesin katkısıyla mümkün oldu. Yarışlardaki yol tutuş ve performans kazanımlarımız, beklentilerimizle ve kış testlerinde gözlemediklerimizle büyük oranda uyumluydu. Ancak yine de kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Imola ve SPA'yı mükemmel bir stratejiyle ve ekipteki herkesin yoğun çabasıyla daha hızlı otomobillerin önünde bitirdik. Pistte orta grubun birbirine ne kadar yakın olduğunu ve en küçük ayrıntıların bile ne kadar fark yaratabileceğini gördük. Gerçekten umduğumuz sonuca ulaşamamış olsak da, aracın performansını olabilecek en üst seviyeye çıkardık." ifadelerini kullandı.



Yarış, 15 Haziran Cumartesi, 16.00'da başlayacak.

