Hafta sonu gerçekleşen konserde, mekanı hınca hınç dolduran hayranlarına tam 3 saat boyunca kesintisiz bir müzik ziyafeti sundu.

20 kiloyu üzerinde taşıdı

Pınar Eliçe, sahnede sergilediği enerjik performansının yanı sıra, kostümüyle de büyük ilgi topladı. Göğüs ve bacak dekolteli, Swarovski taşlarla kaplı iddialı elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, elbisenin 20 kiloya yakın ağırlığıyla dikkat çekti. Bu gösterişli kostüm için 100 bin TL harcayan Pınar Eliçe, sahnede hem kulaklara hem de gözlere hitap etti.

Sanatçının bu özel kostümü, izleyiciler arasında büyük beğeni toplarken, Pınar Eliçe’nin sahneye olan tutkusunu ve gösterişten kaçınmayan tarzını bir kez daha ortaya koydu. Hayranları, bu görkemli performans karşısında sanatçıyı uzun süre alkışladı.