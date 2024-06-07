Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Kulübün 9. sezonunu geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, kadrolarında değişiklik yapma kararı aldı. Geçen sezonun önemli isimleriyle yollarını ayırmaya hazırlanan Kaf-Kaf, yabancı oyuncularıyla ilgili kararını verdi.

Pınar Karşıyaka, geçen sezon takımda forma giyen yıldız guard Errick McCollum ve Vitto Brown'la yeniden anlaşmak istiyor. Ancak, sezon içinde gönderilen Darrun Hilliard ve sakatlık yaşayan Vernon Carey'nin ardından Kelan Martin ve Jaylon Brown'la da yollarını ayırmaya karar verdi.

Yeni sezon öncesinde transferde yeni isimlerle anlaşma çalışmaları sürüyor. Pınar Karşıyaka'nın bu hamlesi, basketbolseverlerin merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.