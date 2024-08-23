Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı’nın yeşil doğasını ve su kaynaklarını koruyarak bölgenin çehresini yenilemek için kapsamlı adımlar atıyor. Başkan Eşki, bürokratları ve muhtarlarla birlikte yaptığı incelemeler sonrasında, Pınarbaşı’nda önceliği altyapı yatırımlarına vererek bir dizi projeye start vereceklerini açıkladı.

Yollar ve kaldırımlar yenileniyor

Başkan Eşki, Pınarbaşı’nda yolların ve kaldırımların yenileneceğini, altyapı çalışmalarında koordinasyonun sağlanacağını belirtti. Bu adımların ardından, Pınarbaşı’na özgü projelerin aşama aşama hayata geçirileceğini vurgulayan Eşki, bölgenin çehresinin tamamen değişeceğini ifade etti.

Yeni parklar ve yeşil alanlar geliyor

Pınarbaşı’nın ismini aldığı su kaynakları ve doğal güzelliklerini ön planda tutarak, yeni parklar oluşturacaklarını belirten Başkan Eşki, mevcut parkların ve yeşil alanların da iyileştirileceğini söyledi. Özellikle düğün salonlarıyla ünlü Değirmenaltı bölgesindeki kanalların bakımının yapılacağını ve su akışının yeniden sağlanacağını aktaran Eşki, nostaljik su değirmeninin de tekrar işler hale geleceğini müjdeledi. Ayrıca, genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kazım Koyuncu’nun anısına bir parkta heykelini yapacaklarını belirtti.

Hara Bornova projesiyle çocuklar at binmeyi öğrenecek

Pınarbaşı’ndaki Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek olan “Hara Bornova” projesiyle, özellikle çocukların at biniciliği ile tanışması sağlanacak. Bu proje kapsamında, çocuklar için at binme alanları oluşturulacak, aynı zamanda piknik alanları ile ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunulacak. Rekreasyon alanındaki yapılar yenilenecek, güvenlik önlemleri artırılacak ve alan cazibe merkezi haline getirilecek.