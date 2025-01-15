Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, sanatseverlere unutulmaz bir piyano resitali sundu. Piyanist Rüya Aydın, birbirinden değerli eserlerle izleyicileri büyüledi.

"Çok heyecan ve onur verici”

Etkinlikte konuşan Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan, Aydın’ın performansının genç sanatçılar için umut verici olduğunu belirterek, diğer öğrencilerine de sahnede yer alma çağrısında bulundu. Koordinatör Öğr. Gör. Beste Aydın ise “Takdir edersiniz ki burada pek çok sunum yapılıyor ama böyle bir sunum yapmak benim için çok heyecan ve onur verici” dedi.